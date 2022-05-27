Лукашенко призвал искать новых торговых партнеров вне ЕАЭС из-за санкций

- Азия и мир, политика
- 17:15, 27 мая 2022
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CentralAsia (CA) - В условиях санкций ЕАЭС должен развивать сотрудничество с третьими странами, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко, выступая в пятницу на саммите Евразийского экономического союза.
«Мы не должны замкнуться сами в себе. В мире достаточно государств, которые готовы развивать с нами равноправные отношения. Ведется работа по заключению торговых соглашений с Египтом, Ираном, Индонезией, ОАЭ. Большое значение имеет договор о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Его следует использовать для привлечения инвестиций и наращивания взаимной торговли», - отметил президент Белоруссии.
Особое значение, по его словам, имеет обсуждение по целому ряду проектов с Узбекистаном. Белорусский лидер заявил, что санкционный прессинг в отношении стран союза усиливается еще больше, последствия введенных ограничений затронули всех.
«Поэтому нельзя сидеть сложа руки. Мы просто обязаны сплотиться и действовать единым фронтом. Очевидно, это нужно всем и иного не дано, если мы хотим сохранить нашу государственность, наш союз и если мы думаем о благе наших народов», - пояснил он.
Лукашенко призвал страны союза в условиях санкций принять экстренные меры по переформатированию логистики. В этой связи значительный интерес представляет инициатива комиссии по реализации проекта «Евразийский агроэкспресс», который поможет обеспечить регулярные поставки сельхозтоваров железнодорожным транспортом - в том числе с Китаем.
«ЕАЭС имеет хорошие позиции в вопросах продовольственной безопасности, однако с прогнозируемым ажиотажным спросом в мире нужна тесная координация, чтобы не допустить дефицита продуктов в наших странах. И к решению этой проблемы нужно подтягивать остальные страны СНГ», - добавил белорусский президент.
Также Лукашенко пригласил страны ЕАЭС поучаствовать в организации II Игр стран СНГ в Белоруссии.
Глава белорусского государства отметил, что в стране начата активная подготовка к организации в августе 2023 года вторых Игр стран СНГ. Предыдущие состязания прошли в 2021 году в Казани.
«Если мы хотим продолжать эту хорошую традицию, прошу всех коллег активно подключиться к работе, дать необходимые поручения заинтересованным в ваших странах. Праздник спорта должен стать для наших народов еще одним символом дружбы и сплоченности», - подчеркнул Лукашенко.