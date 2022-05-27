Токаев считает успешным интеграционное взаимодействие в рамках ЕАЭС

CentralAsia (KZ) - В Евразийском экономическом союзе необходимо создать условия для релокации зарубежного бизнеса. Об этом в ходе заседания высшего Евразийского экономического совета заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, геополитические потрясения внесли серьезные коррективы в развитие мировой экономики. В этом году международным валютным фондом прогнозы роста мировой экономики снижены до 3,6%, а Всемирными торговыми организациями – до 2,8%.

Президент отметил, что в условиях глобальных и региональных вызовов совместными усилиями стран-участников ЕАЭС с успехом преодолеваются социально-экономические преграды, обеспечивается макроэкономическая стабильность и динамика роста.

«За годы деятельности союза взаимная торговля Казахстана увеличилась на 33%. А экспорт увеличился на 55%. В Казахстане работают более 15 тысяч совместных предприятий, их количество продолжает расти, это отрадное явление. Данные показатели свидетельствуют об успешности нашего интеграционного взаимодействия. Считаю важным, чтобы общие усилия и далее были направлены на динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества во благо наших граждан. В этом вижу гарантию укрепления нашего коллективного иммунитета перед лицом глобальных вызовов», – сообщил глава Казахстана.

Токаев напомнил, что в столице Казахстана на Евразийском межправительственном совете было предложено создать рабочую группу высокого уровня для выработки экономических мер по обеспечению устойчивости экономик стран Евразийской пятерки. Экспертами разработан пакет оперативных мер, которые реализуются и уже имеют конкретные результаты. Однако, по мнению Токаева, сложившаяся геополитическая ситуация будет иметь продолжительный характер и к этому надо быть готовыми.

«В этой связи предлагаю рассмотреть две инициативы Казахстана, отвечающие на наш взгляд, текущим реалиям и потребностям интеграционного объединения. Особое внимание предлагаю уделить вопросу формирования комфортных условий для релокации иностранных компаний, с учетом санкционного контекста. Даже мировые гиганты прекрасно понимают преимущество геоэкономического расположения ЕАЭС, к тому же невозможно игнорировать потенциал нашего 180-миллионного потребительского рынка. Данные меры предлагаю реализовать в течение 12 месяцев. Работу можно выстроить в рамках рабочей группы высокого уровня под руководством профильного члена – министра коллегии ЕЭК», – сообщил Токаев.

Он отметил, что промежуточный доклад рабочей группы предлагается рассмотреть в декабре этого года.

В качестве второй инициативы глава Казахстана предложил расширить экономическое сотрудничество с третьими странами и интеграционными объединениями.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в конце прошлого года был подписан меморандум о взаимопонимании с ШОС.

Президент Казахстана предложил перевести работу на практические рельсы, начав обсуждение конкретных проектов и инициатив.

«Сегодня мы даем старт переговорам по заключению соглашения о свободной торговле с Индонезией. Ведутся переговоры с Индией, на стадии проработки соглашение с Монголией. Заданный вектор в текущих условиях обретает особую актуальность. Поэтому комиссии и правительствам, на мой взгляд, следует ускорить данную работу», – уточнил глава Казахстана.

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