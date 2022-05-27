Узбекистан готов взаимодействовать с ЕАЭС в строительстве Трансафганской железной дороги, - Мирзиеев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил разработать программу сотрудничества в сфере сельского хозяйства в рамках ЕАЭС. Он также предложил упростить процедуры в сфере привлечения рабочей силы в странах.

Мирзиёев заявил, что Узбекистан продолжает развивать партнерские отношения с ЕАЭС в качестве наблюдателя. По его словам, Узбекистан готов взаимодействовать с ЕАЭС в строительстве Трансафганской железной дороги для кратчайшего выхода на рынок Южной Азии с 2 млрд. потребителей.

Также президент Узбекистана предложил проработать вопрос о полном возобновлении пассажирского сообщения в странах. Мирзиёев предложил ЕАЭС провести осенью в его стране форум по развитию индустрии туризма.

Мирзиёев предложил разработать совместную «дорожную карту» по стимулированию дорожных связей и углублению локализации, прежде всего в сферах химии, фармацевтики, машиностроении, приборостроении и

В нынешнем заседании принимают участие руководители России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, а также в качестве наблюдателей лидеры Узбекистана и Кубы.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит под председательством Кыргызстана в формате видеоконференции. «Решение о проведении мероприятия в формате видеоконференции принято с учетом текущей международной обстановки», - объясняется в сообщении кыргызской стороны. Предыдущий саммит ЕАЭС в декабре прошлого года из-за пандемии также проходил по видеосвязи.

В повестку дня включено обсуждение 14 вопросов, сообщила пресс-служба главы киргизского государства. Среди них перечисляются «основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов ЕАЭС на 2022-2023 годы, результаты работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС за 2021 год, реализация основных направлений международной деятельности ЕАЭС».

На официальном сайте Евразийского экономического союза уточняется, что главам государств будет доложено о ходе исполнения стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года по итогам 2021 года, о реализации основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2021 год.