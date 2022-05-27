Шавкат Мирзиёев призвал не распространять на Узбекистан ограничения на вывоз продуктов и сырья

CentralAsia (UZ) - Ташкент отмечает важность взаимного упрощения доступа товаров и услуг на рынки Узбекистана и стран ЕАЭС и рассчитывает на нераспространение на республику ограничений на вывоз товаров и услуг. Об этом 27 мая заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в пятницу в режиме видеоконференции.

«Рассчитываем на поддержку в вопросе нераспространения на Узбекистан ограничений на вывоз продовольствия и сырья», - сказал он.

8 марта в ответ на введенные против России санкции западных стран был подписан указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности. Документом предписано ограничить или запретить до 31 декабря 2022 года вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья (кроме товаров, перевозимых гражданами для личного пользования). На следующий день правительство определило перечень ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны. В него включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура - всего более 200 наименований. Исключение сделано для стран - партнеров по ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, был ограничен экспорт некоторых видов лесоматериалов, удобрений, сырья для химической промышленности, зерновых культур и др. Узбекистан является страной-наблюдателем при ЕАЭС.