экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шавкат Мирзиёев призвал не распространять на Узбекистан ограничения на вывоз продуктов и сырья

CentralAsia (UZ) -  Ташкент отмечает важность взаимного упрощения доступа товаров и услуг на рынки Узбекистана и стран ЕАЭС и рассчитывает на нераспространение на республику ограничений на вывоз товаров и услуг. Об этом 27 мая заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в пятницу в режиме видеоконференции.

«Рассчитываем на поддержку в вопросе нераспространения на Узбекистан ограничений на вывоз продовольствия и сырья», - сказал он.

8 марта в ответ на введенные против России санкции западных стран был подписан указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности. Документом предписано ограничить или запретить до 31 декабря 2022 года вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья (кроме товаров, перевозимых гражданами для личного пользования). На следующий день правительство определило перечень ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны. В него включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура - всего более 200 наименований. Исключение сделано для стран - партнеров по ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, был ограничен экспорт некоторых видов лесоматериалов, удобрений, сырья для химической промышленности, зерновых культур и др. Узбекистан является страной-наблюдателем при ЕАЭС.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном увеличился в 37 раз за 6 лет
  • США отправили в Каракалпакстан четыре контейнера с гуманитарным грузом
  • Новые автобусы с откидными пандусами перейдут на общественный транспорт в Улан-Баторе


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com