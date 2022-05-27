Минсельхоз Казахстана: Дефицита сахара в стране нет

CentralAsia (KZ) - В Казахстане нет проблем с дефицитом сахара. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства РК.

В пресс-службе ведомства отметили, что запасы сладкого продукта в республике составляют порядка 67 тысяч тонн, а производство сахара осуществляется бесперебойно.

"Запасы сахара в стабилизационных фондах Казахстана, торговых объектах, складах республики составляют порядка 31 тысячи тонн. Кроме того, на заводах в наличии имеется 36 тысяч тонн тростникового сырца для переработки. Дополнительно в дороге находятся 16 тысяч тонн сахара-сырца", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что производство продукта на сахарных заводах осуществляется бесперебойно. Вместе с тем осуществляется поставка сахара на внутренний рынок АО "НК "Продкорпорация".

"Для стабилизации цен заводами осуществляется отгрузка в стабфонды регионов, торговым сетям и поставщикам, поставка производителям сахаросодержащей продукции - в соответствии с их заявками. Всего в мае текущего года отгружено свыше 30 тысяч тонн, в июне планируется 44,8 тысячи тонн сахара", - добавили в ведомстве.

Уточняется, что для оперативной поставки продукта в регионы Министерством сельского хозяйства совместно с заинтересованными сторонами прорабатывается вопрос беспрепятственного перемещения грузов - сахара белого, тростникового сахара-сырца - железнодорожным транспортом по территории страны.

Ранее сообщалось, что в Уральске сахар исчез с полок магазинов. Там, где его еще можно найти, цена взлетела до 600 тенге за килограмм. Продавцы говорят: поставщики обещают новый завоз со дня на день и, возможно, стоимость песка снова вырастет.

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