Президенты Казахстана и Польши обсудили вопросы международного взаимодействия

CentralAsia (KZ) - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Разговор состоялся по инициативе польской стороны, передает сайт Акорды.

Президенты подчеркнули, что в нынешнем году отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами. Как отмечается, за этот небольшой по историческим меркам период времени Казахстан и Польша достигли заметных результатов в развитии взаимовыгодного сотрудничества.

Стороны также обсудили перспективы развития двустороннего взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах.

Главы государств обменялись мнениями по наиболее актуальным темам международной повестки дня.

В завершение беседы президенты подтвердили обоюдную готовность к продолжению конструктивного диалога по широкому спектру направлений, представляющих взаимный интерес.

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