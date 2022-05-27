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ВОЗ заявила об отсутствии необходимости в прививке от оспы обезьян

CentralAsia (CA) -  Необходимости в массовой вакцинации от оспы обезьян сейчас нет, заявила глава секретариата ВОЗ по борьбе с оспой Розамунд Льюис на брифинге (трансляция велась в Twitter). В организации обсуждают этот вопрос с учеными.

«Пока что нам сказали, что массовая вакцинация не нужна, масштабные кампании по иммунизации не нужны», — успокоила Льюис. Основными способами предотвратить распространение инфекции остаются отслеживание контактов заразившихся и изоляция. Делать прививки, как и в случае с натуральной оспой, рекомендуется лишь сотрудникам лабораторий, которые работают с вирусом-возбудителем оспы обезьян, а также медикам, лечащим пациентов с такой инфекцией.

От человека человеку вирус передается воздушно-капельным путем при длительном и тесном контакте. Симптомы болезни схожи с признаками натуральной оспы. Специфической вакцины нет, но против оспы обезьян эффективна прививка от натуральной оспы, возбудитель которой относится к той же группе поксвирусов. Препаратов для лечения болезни тоже нет, обычно она проходит сама за две-три недели. Коэффициент летальности, по данным международной организации, составляет от 1 до 10%.

В мае этого года оспа обезьян начала распространяться за пределами Африки. Впервые о случае заражения 7 мая сообщили власти Британии (первый инфицированный прибыл из Нигерии), а 22 мая в ВОЗ заявили о минимум 92 пациентах в 12 странах.

Власти Дании и Франции, где к тому времени выявили три и два случая заражения соответственно, 24 мая посоветовали сделать прививку контактировавшим с зараженными.

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