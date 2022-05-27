Супругу бывшего президента Туркменистана признали «заслуженной ковровщицей»

CentralAsia (TM) - Меджлис Милли Генгеша (парламент) постановил признать мать нынешнего и супругу бывшего президента Туркменистана Огулгерек Бердымухамедову «заслуженной ковровщицей», сообщает «Гундогар».

В постановлении утверждается, что звание «заслуженной ковровщицы» Бердымухамедова получила за заслуги в укреплении независимости и суверенитета страны, развитии национального искусства ковроделия, «украшении ковров великолепными узорами и многолетний упорный и добросовестный труд».

Также описывается и то, что супруга и мать туркменских президентов долгие годы «безупречно трудилась» на ковровом предприятии города Геоктепе Ахалского велаята, применяла свой опыт в использовании «уникальных технологий искусства ковроделия». Все это позволило ей завоевать большой авторитет в качестве умелой ковровщицы и стать примером для молодежи.

Об Огулгерек Бердымухамедовой мало что известно. Она редко появляется на публике и практически никогда не попадала на фотографии вместе с бывшим президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В ноябре 2021 года турецкие СМИ впервые опубликовали фотографию Огулгерек Бердымухамедовой — фото было сделано во время визита Реджепа Эрдогана и его жены в Ашхабад.