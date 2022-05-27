В Минобороны России заявили о наличии биолабораторий США в Нигерии

CentralAsia (CA) - Соединенные Штаты рассматривают возбудитель оспы как приоритетный патогенный биологический агент для боевого применения, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

По его словам, все американские военные с 2003 года проходят обязательную вакцинацию от оспы. Кроме того, вакцинация в США обязательна для дипломатического и медицинского персонала. «Это свидетельствует о том, что США рассматривают возбудитель оспы как приоритетный патогенный биологический агент для боевого применения, а проводимые мероприятия по вакцинопрофилактике направлены на защиту собственных военных контингентов», — пояснил Кириллов.

В Минобороны напомнили, что, согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), западноафриканский штамм возбудителя оспы обезьян начал распространятся из Нигерии. «В соответствии с имеющейся информацией, в Нигерии функционирует как минимум четыре подконтрольных Вашингтону биолаборатории», — указал Кириллов. В связи с этим Россия призывает руководство ВОЗ провести расследование деятельности финансируемых США нигерийских лабораторий в Абудже, Зариа и Лагосе.

Об одном из первых случаев заражения оспой обезьян сообщило Национальное агентство по здравоохранению Великобритании 7 мая. Ее выявили у человека, который вернулся из Нигерии. Затем случаи заражения подтвердились в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании, США, ОАЭ и Финляндии.