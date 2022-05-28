Число голодающих людей достигнет 218 млн из-за конфликта на Украине - ФАО

CentralAsia (CA) - Число голодающих людей увеличится на 18 млн человек и достигнет 218 млн из-за военных действий на Украине. Об этом сообщил вице-директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Маурицио Мартина в интервью Corriere della sera.

По его словам, в 2021 году почти 200 млн человек оказались в состоянии ежедневного острого голода. Рост за прошлый год составил 40 млн человек, голод коснулся 53 стран.

«Эта война еще больше усугубит сценарий, наши первые оценки указывают на увеличение еще на 18 млн человек, но ясно, что многое будет зависеть и от развития конфликта», — отметил Мартина.,

Он подчеркнул, что ситуация с угрозой поставок зерна стала тревожной для развивающихся стран, так как 36 из 55 государств с продовольственным кризисом покупают более 10% пшеницы у России и Украины. Помимо трудностей с транспортировкой существует и другой фактор риска — рост цен на пшеницу на 1% может привести к голоду среди 10 млн человек, объяснил представитель ФАО.

Вице-директор организации указал и на негативный эффект конфликта на цены и уровень доступности удобрений. «Если цены останутся такими высокими, а доступ к сельскому хозяйству в развивающихся странах будет становиться все более и более трудным, последствия будут очень проблематичными с резким снижением урожая», — заметил Мартина.

Он также рассказал и о заблокированном в украинских портах зерне. По его данным, там находится как минимум 6 млн т пшеницы и 14 млн т кукурузы.

В начале мая директор отделения Всемирной продовольственной программы ООН в Германии Мартин Фрик говорил, что заблокировано около 4,5 млн т зерна. Госсекретарь Энтони Блинкен оценивал объемы неиспользованных зерновых на Украине в 20 млн т.

Тогда директор программы ООН Дэвид Бизли призывал Россию снять блокаду портов, чтобы экспортировать зерно и не допустить голода в мире. В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш предлагал смягчить санкции на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном.

Российская сторона отрицала блокировку портов. Представитель страны в Совете Безопасности ООН Василий Небензя заявлял, что Россия открывала коридор для перевозки зерна в Черном море, но суда с зерном не стали выходить из Одессы. «Нас обвиняют в том, что мы не пропускаем суда, но мины установили не мы», — говорил он.

В то же время замглавы МИД Андрей Руденко замечал, что Россия может открыть доступ к морским портам Украины, если США и ЕС снимут с нее санкции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что к блокаде поставок украинского зерна привели «незаконные действия» Запада. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвиняла Москву в том, что она использует голод и зерно для получения влияния в мире.

27 мая Минобороны сообщило, что открыло морские коридоры для выхода иностранных судов из портов Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного, а также Мариуполя.