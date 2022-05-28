В Ташкенте пройдет экономическая нетворкинг-конференция для компаний Узбекистана и Австрии

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 1-3 июня пройдет крупнейшая экономическая нетворкинг-конференция для компаний Узбекистана и Австрии «Austria Connect Central Asia» под лозунгом «Узбекистан - восходящая звезда: новые возможности вдоль Великого шелкового пути».

По данным МИД, планируется участие в «Austria Connect Central Asia» более 100 австрийских компаний из сопредельных регионов (стран Центральной Азии и Южной Азии, России, Турции, Украины и др.), которым в ходе различных сессий мероприятий будет представлена информация об экономическом потенциале, инвестиционных возможностях, законодательстве, фискальной политике и других важнейших аспектах ведения бизнеса в Узбекистане.

Главной целью мероприятия является развитие инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и Австрией, установление прямых контактов между деловыми кругами двух стран, заключение новых инвестиционных и экспортных соглашений, а также привлечение австрийских экономических субъектов.

В преддверие конференции, 30-31 мая 2022 года состоится визит очередной бизнес миссии Австрийской Республики, которая проведет переговоры в формате «G2B» и «B2B» с министерствами и ведомствами Узбекистана и отечественными компаниями, а также посещение производственных мощностей узбекских производителей экспортной продукции.

Организаторами конференции являются Министерство инвестиций и внешней торговли, Торгово-промышленная палата Узбекистана, Посольство Республики Узбекистан в Австрии, Федеральная экономическая палата Австрии, Торговое представительство Австрии по Центральной Азии, а также другие агентства и ведомства республики.