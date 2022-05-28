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Лукашенко назвал непростой военно-политическую обстановку у границ Белоруссии
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) -  Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал непростой военно-политическую обстановку, которая складывается у границ страны. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление белорусский лидер сделал в поздравлении по случаю Дня пограничника, адресованном личному составу и ветеранам пограничной службы. В то же время Лукашенко подчеркнул, что граждане в состоянии защитить свою независимость и территориальную целостность. Он также выразил надежду, что «пограничники сделают все возможное, чтобы священные рубежи Отечества оставались в неприкосновенности».

Ранее первый замглавы Государственного пограничного комитета Игорь Буткевич заявил, что на территории Украины возле белорусской границы появляются вооруженные группы людей и одиночки, которых можно расценивать как диверсантов.

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