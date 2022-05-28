США готовятся отправить в Украину ракетные системы залпового огня - СМИ

CentralAsia (CA) - Администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО), вероятно, речь идет об установках M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System). Об этом сообщило СNN 27 мая со ссылкой на источники в администрации.

По сведениям одного из них, американские РСЗО войдут в ближайший пакет военной помощи Украине, о котором будет объявлено на следующей неделе. Дальность огня M31 GMLRS в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 км. Такие установки могут быть снаряжены управляемыми ракетами, огонь которых корректируется со спутников.

M31 GMLRS - гусеничная машина, в дальнейшие пакеты военной помощи, отметили источники издания, могут также войти колесные системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

В Пентагоне в пятницу заявили, что Соединенные Штаты еще не приняли окончательного решения относительно поставок РСЗО на Украину. Американские СМИ отмечают, что Белый дом не объявляет пока о поставках, возможно, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.