экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России проверят информацию о скрытых в европейских банках счетах Анатолия Чубайса
// ТАСС

CentralAsia (CA) -  Российские силовики проверят информацию о скрытых в банках Европы счетах покинувшего Россию бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Как сообщили в субботу ТАСС источники в силовых структурах, силовики в том числе опрашивают свидетелей из окружения Чубайса.

«Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках. Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов», - уточнил собеседник ТАСС. В интересах следствия источники не уточнили, в каких банках «могут храниться внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем».

Бывший руководитель «Роснано», по данным СМИ, покинул РФ на частном самолете: через Турцию, где Чубайс находился какое-то время, он вылетел в Европу и, по предварительным данным, в настоящее время находится в Италии, где у него есть собственность. Однако позднее представитель Чубайса сообщал ТАСС, что бывший руководитель компании находится в Израиле.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Узбекистане за сутки выявлено 8 инфицированных COVID-19
  • Сайт госуслуг Казахстана прекратил принимать заявки на ИИН от иностранцев
  • Украина заставила США пересмотреть понятие войны, - The Atlantic о крушении крейсера «Москва»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com