В России проверят информацию о скрытых в европейских банках счетах Анатолия Чубайса

// ТАСС

CentralAsia (CA) - Российские силовики проверят информацию о скрытых в банках Европы счетах покинувшего Россию бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Как сообщили в субботу ТАСС источники в силовых структурах, силовики в том числе опрашивают свидетелей из окружения Чубайса.

«Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках. Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов», - уточнил собеседник ТАСС. В интересах следствия источники не уточнили, в каких банках «могут храниться внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем».

Бывший руководитель «Роснано», по данным СМИ, покинул РФ на частном самолете: через Турцию, где Чубайс находился какое-то время, он вылетел в Европу и, по предварительным данным, в настоящее время находится в Италии, где у него есть собственность. Однако позднее представитель Чубайса сообщал ТАСС, что бывший руководитель компании находится в Израиле.