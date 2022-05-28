Генпрокуроры Кыргызстана и Таджикистана обсудили проблемы на границе

CentralAsia (TJ) - Рабочая встреча генеральных прокуроров Кыргызстана Курманкула Зулушева и Таджикистана Юсуфа Рахмона прошла в городе Баткен КР, 27 мая сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

«В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в области защиты прав и интересов граждан, в частности перевода осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания, а также по предупреждению и предотвращению приграничных конфликтов», — отметила пресс-служба.

Сообщается, что в переговорах также приняли участие прокуроры приграничных районов, городов и областей, руководители надзорных ведомств двух стран, военные прокуроры.

В ведомстве подчеркнули, что стороны «договорились об укреплении межведомственного взаимодействия, налаживании прямых рабочих контактов между прокурорами приграничных районов и областей двух государств».

Участники переговоров подтвердили приверженность существующим многосторонним и двусторонним соглашениям, заключенным ранее между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Последнее обострение ситуации на границе Таджикистана и Кыргызстана произошло 12 апреля. Кыргызская сторона утверждала, что конфликт между пограничниками двух стран начался 12 апреля из-за того, что таджикские военнослужащие углубились на 20 метров на кыргызскую территорию в районе села Селкана Лейлекского района Баткенской области КР. В результате пограничники с обеих сторон в течение дня дважды открывали стрельбу, в район конфликта стянули дополнительную военную технику и военнослужащих.

13 апреля стороны условились об отводе дополнительных сил и техники, стянутых к району противостояния. Кыргызская сторона заявила о шести раненых в результате инцидента.

Предпоследний крупный конфликт на таджикско-кыргызской границе произошел в конце января 2022 года. Тогда в результате перестрелки пострадали 17 человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения