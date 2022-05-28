В квартире в Петербурге нашли окровавленных супругов из Узбекистана

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - В Приморском районе супруги из Узбекистана устроили поножовщину. Мужчина скончался на месте происшествия, а женщины пытаются спасти врачи.

Как сообщила Мойка78, в полицию обратился врач скорой помощи с сообщением, что на Яхтенной улице супруги нанесли друг другу ножевые ранения. Правоохранители прибыли на место и установили, что 26-летний гражданин Узбекистана в квартире нанес множество ударов ножом в различные части тела своей 29-летней жены.

Самого мужчину нашли уже мертвым с ножевым ранением в сердце. Женщину же госпитализировали. У пары есть сын. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.