В Туркменистане состоится шестой Каспийский саммит

CentralAsia (TM) - В Тегеране состоялось четвертое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря, передает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В переговорах приняли участие делегации Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана.

В соответствии с повесткой дня заседания обсуждался проект Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море. Согласование данного документа будет продолжено.

Стороны рассмотрели вопросы, связанные с подготовкой Шестого каспийского саммита, который планируется провести в Туркменистане, а также обменялись мнениями по различным направлениям сотрудничества на Каспийском море. Делегации положительно оценили состоявшиеся переговоры и выразили признательность Исламской Республике Иран за высокий уровень организации заседания.

Следующее заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря состоится в Туркменистане. Дата проведения заседания будет согласована по дипломатическим каналам.

Как сообщалось ранее, в Актау на Пятом каспийском саммите с целью эффективного выполнения Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и обзора различных аспектов сотрудничества на Каспии президентами принято решение о создании механизма пятисторонних регулярных консультаций под эгидой министерств иностранных дел на уровне заместителей министров иностранных дел/полномочных представителей прикаспийских государств и проведении первых консультаций не позднее шести месяцев со дня подписания Конвенции.