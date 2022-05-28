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В Узбекистане с 1 июня вырастет ставка акциза на бензин, дизельное топливо и алкоголь

CentralAsia (UZ) -  С 1 июня в Узбекистане вырастет ставка акциза на бензин, дизельное топливо и алкоголь. В среднем повышение составит 10%. Для бензина всех марок устанавливается единый акциз. Об этом сообщила пресс-служба ГНК Узбекистана.

Решение было утверждено изменениями, внесёнными в Налоговый кодекс. Это уже второе повышение ставок с начала года, предусмотренное годовым бюджетом — в среднем оно составит 10%.

Также с этой даты на 10% увеличиваются акцизы на топливо и нефтепродукты — как для производителей и импортёров, так и для конечных потребителей.

Исключение — бензин АИ-80 (+14,6%) и другие виды бензина (без изменений). Ставка налога сравняется для всех видов бензина.

Кроме того, акциз на выпускаемые в Узбекистане сигареты, папиросы, сигариллы, биди, кретеки с 1 июня также вырастет на 10%. Новая ставка составляет 203 500 сумов (18, 5 долларов) за 1000 штук + 10%.

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