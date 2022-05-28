В Казахстане от отравления неизвестным веществом погибли несколько человек

CentralAsia (KZ) - В Павлодарской области Казахстана скончался еще один человек, отравившийся неизвестным веществом. Ранее от отравления погибли 4 человека. Двое пострадавших остаются в больнице, состояние одного из них крайне тяжелое.

В полиции сообщили подробности массового отравления.

«27 мая в 22.17 часов в селе Иртышск в доме обнаружено тело хозяина 1955 года рождения и его 32-летнего сына, 28 мая в 07.15 часов в районной больнице обнаружено тело сельчанина 1975 года рождения, в этот же день в 07.24 в доме обнаружено тело пенсионера 1957 года рождения, а около 16.00 часов в больнице - 51-летнего сельчанина. Все обнаруженные сельчане без внешних признаков насильственной смерти», - проинформировали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

В полиции добавили, что данный факт зарегистрирован в Отделе полиции Иртышского района. По нему проводится проверка. По обнаруженным телам назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам будет принято процессуальное решение.

«В ходе выяснения обстоятельств установлено, что все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения, которая хранилась у жителя села Иртышск в одной емкости. Емкость изъята, по остаткам жидкости также назначена экспертиза. По результатам исследования будет установлена причина смерти», - отметили в пресс-службе ведомства.

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