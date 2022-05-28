В Армении сообщили о ранении военного в результате обстрела со стороны Азербайджана

CentralAsia (CA) - Министерство обороны Армении сообщило в субботу о ранении военного в результате обстрела со стороны Азербайджана.

«Примерно в 10.40 28 мая азербайджанские подразделения обстреляли из стрелкового оружия различного калибра, в том числе снайперских винтовок, армянские позиции, дислоцированные на юго-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, в результате чего огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы рядовой Давид Варданян», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что состояние военнослужащего оценивается как тяжелое. В министерстве заявили, что в результате ответных действий азербайджанские подразделения прекратили огонь.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.