Минобороны Азербайджана опровергло сообщение Еревана о ранении армянского солдата

CentralAsia (CA) - Министерство обороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщение армянской стороны о ранении военнослужащего ВС Армении в результате обстрела с азербайджанской стороны на границе.

Министерство обороны Армении сообщило в субботу о ранении военного в результате обстрела со стороны Азербайджана. Согласно сообщению, примерно в 10.40, 28 мая, азербайджанские подразделения обстреляли из стрелкового оружия различного калибра, в том числе снайперских винтовок армянские позиции, дислоцированные на юго-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, в результате чего огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы рядовой Давид Варданян.

Министерство обороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщение армянской стороны о ранении военнослужащего ВС Армении в результате обстрела с азербайджанской стороны на границе.

Министерство обороны Армении сообщило в субботу о ранении военного в результате обстрела со стороны Азербайджана. Согласно сообщению, примерно в 10.40, 28 мая, азербайджанские подразделения обстреляли из стрелкового оружия различного калибра, в том числе снайперских винтовок армянские позиции, дислоцированные на юго-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, в результате чего огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы рядовой Давид Варданян.

«Очередное сообщение дезинформационного характера, распространившееся в армянской прессе, о ранении военнослужащего противоположной стороны Давида Варданяна в результате огня, якобы открытого подразделениями нашей армии на азербайджано-армянской государственной границе, является ложным и не отражает действительность», - говорится в публикации ведомства в Facebook.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.