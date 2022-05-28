Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Ирландии

CentralAsia (CA) - Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили вечером 27 мая в восточной части Ирландии, передает RTE со ссылкой на сообщение Центра надзора за охраной здоровья.

Заболевшего не стали госпитализировать. Сейчас медики отслеживают людей, с которыми он мог контактировать. Каким образом человек заразился инфекцией, в ведомстве не уточняют.

Кроме того, власти подозревают, что оспой обезьян мог заразиться еще как минимум один пациент, сейчас он находится под наблюдением.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, впервые выявленное в 1958 году. Первый в Европе случай заражения этой болезнью обнаружили в Великобритании 7 мая. Заболевшим оказался мужчина, который недавно вернулся в страну из Нигерии, где инфекция считается типичной. Большинство случаев заражения за все время с момента обнаружения болезни также выявляли в Африке.

К концу мая болезнь зарегистрировали во многих странах Европы, в том числе в Бельгии, Чехии, Словении, Португалии и Италии. Также оспу нашли в Канаде, Израиле, Швейцарии, Австралии и США.

Специалисты считают, что текущие случаи спровоцировала западноафриканская клада (группа организмов). Болезнь в этом случае протекает в менее тяжелой форме, летальность составляет порядка 3,6% по сравнению с 10,6% у клады бассейна Конго.