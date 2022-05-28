Неправильное заваривание чая приводит к раку,- эксперт

CentralAsia (CA) - Чай приносит много пользы здоровью, в том числе он уменьшает риск сердечных и онкологических заболеваний, отмечает доктор Эрк. "Однако, чтобы действительно извлечь пользу из этого напитка, при его покупке и употреблении необходимо обратить внимание на некоторые моменты", – добавляет эксперт.

Будучи одним из наиболее популярных напитков в нашей стране, чай имеет многочисленные преимущества для общего состояния здоровья организма. Более того, они доказаны научными исследованиями... Так на что же нужно обращать внимание при употреблении чая, каких ошибок следует избегать? Вот пояснения специалиста по внутренним болезням, профессора, доктора Османа Эрка (Osman Erk).

Что входит в состав чая?

Чай содержит флавоноиды, относящиеся к полифенолам, которые, как известно, являются мощными антиоксидантами и славятся своей пользой при профилактике многих заболеваний. Наиболее важными флавоноидами являются катехины. А важнейшие из катехинов – эпигаллокатехин-3-галлат (ЭГКГ) и эпикатехин-3-галлат (ЭКГ). Эти соединения обладают высокими антиоксидантными свойствами. Еще одним значимым элементом в составе чая является кофеин. Это вещество, которого много в кофейных зернах, присутствует в разных количествах в тех или иных разновидностях чая. Белый и зеленый сорта чая содержат витамины С и К, а также аминокислоту под названием теин, которая полезна для мозга.

Этап производства очень важен

Процесс обработки, климатические характеристики региона произрастания, высота над уровнем моря, которая служит причиной подверженности воздействию радиации, тип почвы, использование химических удобрений и пестицидов, орошение определяют качество и пользу чая. Как и в случае с кофе, при выращивании чая до сбора урожая также может использоваться большое количество химических удобрений и пестицидов. Химические удобрения подвергают чай воздействию тяжелых металлов, оказывающих токсическое действие. А пестициды являются канцерогенами. В Турции при производстве чая применяется больше химических удобрений, нежели пестицидов. Поэтому в Турции по мере возможности полезно употреблять органические чаи и чаи местного производства. Кроме того, чрезвычайно важны и условия хранения собранного чая. Что касается продукта неизвестного или сомнительного происхождения, неясно, в каких условиях он производится, испытывает ли на себе воздействие химических удобрений и пестицидов, содержит ли нежелательные красящие элементы, такие как свиная кровь.

Как употреблять?

Чай при заваривании или после него не должен подвергаться воздействию высоких температур. Теин и дубильные вещества в составе чая после продолжительного кипячения могут утратить свои свойства и даже оказывать канцерогенное действие. Наличие горького привкуса говорит о том, что чай несвежий. С другой стороны, в Турции напиток пьют очень горячим. Особенно в таких регионах, как Эрзурум, Ардахан, Карс, обычным делом является рак пищевода, возникающий из-за употребления очень горячего чая. В чай нельзя класть рафинированный сахар и другие подсластители. Единственное, что можно добавить, – это лимонный сок, который повышает антиоксидантную активность чая и делает его более полезным напитком. Чай не следует пить во время или сразу же после еды. При такой проблеме, как малокровие, полезен некрепкий чай с лимоном через час после еды.

Отличие от травяных чаев

Черный, белый, зеленый чай, чай улун получают из листьев одного и того же растения, известного как camellia sinensis. А травяные чаи готовят путем заваривания в горячей воде любого растения, кроме чайного. Они обладают лечебными свойствами, но в них отсутствуют полифенолы, которые делают чай чаем.

Защищает сердце и сосуды

Правильно употребляемый чай защищает здоровье кровеносных сосудов, поддерживая функции эндотелиальных клеток, выстилающих сосуды изнутри, и увеличивая кровоток. В этой связи снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Согласно научным исследованиям, употребление всего одной чашки черного или зеленого чая в день снижает риск сердечного приступа. Положительное влияние чая на кровеносные сосуды обусловлено катехинами-антиоксидантами. Многие исследования, проведенные в Японии, показывают, что чай способен снизить уровень плохого холестерина (ЛПНП), а также артериальное давление и уровень сахара в крови.

Снижает риск сахарного диабета и рака

Полифенолы, содержащиеся в чае, обладают профилактическим действием против многих видов рака. В частности, зеленый чай, как утверждается, защищает от рака молочной железы, кожи, предстательный железы, ротовой полости, яичников. Употребление зеленого чая является одной из причин, по которым рак молочной железы – наиболее распространенный тип рака среди женщин во всем мире – встречается у азиатских женщин гораздо реже, чем у европейских и американских женщин. Чай также уменьшает риск развития сахарного диабета за счет снижения уровня глюкозы в крови благодаря содержащимся в нем компонентам. Полифенолы и кофеин способствуют ускорению основного обмена веществ, активизации работы симпатической нервной системы и сжиганию жира. Чай – единственный напиток, способный делать это, не добавляя организму ни одной калории. У женщин, которые пьют чай регулярно каждый день, меньше риск развития остеопороза и более молодой костный возраст. Установлено, что полифенолы, действуя как пребиотик, поддерживают микрофлору кишечника.