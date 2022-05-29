Таджикские пограничники с охраной своей границы защищают страны СНГ и Евросоюза, - Рахмон

CentralAsia (TJ) - Таджикский президент Эмомали Рахмон заявил, что проблема охраны границы с Афганистаном, которая служит буферной зоной для государств-участников СНГ и Европейского союза, является свидетельством особой значимости Пограничных войск независимого Таджикистана.

«На протяжении 28 лет наши пограничники наряду с охраной границ Таджикистана защищают страны-члены Содружества Независимых Государств и Европейского союза от угроз и вызовов современного мира, в том числе от терроризма и экстремизма, торговли оружием и наркотиками, других транснациональных организованных преступлений», - заявил Рахмон, выступая в субботу, 28 мая, годовщины образования Погранвойск страны.

«Наши пограничники обеспечивают охрану государственной границы с соседними странами и препятствуют проникновению организованных и вооруженных преступных групп, оружия, наркотиков, другим преступлениям в самые сложные условия и самую щекотливую ситуацию в регионе и мире», - отметил глава Таджикистана.

По его словам, крайне сложная и чувствительная обстановка в регионе и мире, нарастание масштабов современных угроз и вызовов, прежде всего терроризма и экстремизма, религиозного радикализма, незаконного оборота оружия, наркотиков, киберпреступности и других видов организованной преступности, в первую очередь побуждает пограничников никогда не терять профессиональную и политическую бдительность.

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