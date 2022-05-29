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Билл Гейтс предупредил о новой пандемии в ближайшие 20 лет

CentralAsia (CA) -  Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что мир ожидает новая пандемия. Об этом предприниматель заявил в интервью испанской газете El Diario.

По мнению Гейтса, вероятность того, что через 20 лет появится еще одна пандемия, составляет примерно 50 процентов. Для борьбы с распространением заболеваний он предлагает создать «глобальную группу реагирования и мобилизации при эпидемиях», которую в идеале будут вызывать, как вызывают пожарных.

Однако, по мнению Гейтса, распространяющиеся сейчас заболевание оспы обезьян не так страшно. «То, что это связано с оспой, немного пугает, но я не думаю, что это будет следующая большая пандемия. Но чудесно, что мы бдительны», — высказался основатель Microsoft.

В феврале стало известно, что Гейтс написал книгу «Как предотвратить следующую пандемию» (How to Prevent the Next Pandemic). Книга вышла в мае. В ней Гейтс предполагает, что пандемия коронавируса может стать последней для человечества. Гейтс описал шаги, с помощью которых можно избежать подобных глобальных явлений в будущем и обеспечить более качественное медицинское обслуживание для всех людей на планете. Также он рассказал об инструментах, необходимых для ранней борьбы с патогенами.

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