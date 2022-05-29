Германия сократила поставки вооружения Украине до минимума - СМИ

CentralAsia (CA) - За последние девять недель Германия сократила поставки вооружения Украине до минимума, сообщает газета Welt со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы.

По данным издания, с конца марта Берлин не поставил Киеву «хоть сколько-нибудь значительных вооружений». В период с 30 марта по 26 мая на Украину были отправлены всего две партии оружия, и обе содержали только небольшие устройства, пишет газета. В одной, отправленной в середине мая, были противотанковые мины, в другой, ушедшей на Украину месяцем раньше, — части пулеметов, детонаторы, радиоприемники, ручные гранаты, взрывчатка и мины.

В Минобороны ФРГ Welt отказались комментировать поставки, сославшись на секретность.

Газета также сообщила, что обещанные Украине танки «Гепард» задерживаются из-за того, что украинских военных необходимо подготовить к работе с ними.

О поставке 30 «Гепардов» было объявлено в конце апреля. Позже стало известно, что первые 15 машин прибудут на Украину не ранее конца июля. Как утверждал канцлер Олаф Шольц, задержка вызвана необходимостью подготовить танки. Однако в Киеве полагают, пишет Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве, что задержка связана с подготовкой военных Украины. По данным газеты, подготовка первых 45 военнослужащих начнется не раньше 13 июня и закончится 22 июля.

Вторая партия танков поступит к концу августа, когда будет подготовлена вторая группа военных.