Сердар Бердымухамедов поздравил народ с Днём туркменского ковра

- Туркменистан, общество
- 15:42, 29 мая 2022
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CentralAsia (TM) - В Ашхабаде организована выставка в торговом комплексе Туркменистан и проходит XXII заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил сограждан и ценителей искусства ковра с ежегодно отмечаемым в конце мая праздником Днём туркменского коврам. По случаю праздника в Туркменистане организована Выставка в торговом комплексе Туркменистан и проходит XXII заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра. Об этом сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».
В поздравительном послании глава государства отметил национальную ценность данного изделия и труд мастериц-ковровщиц.
Искусство ковроткачества Туркменистана внесено в репрезентативный список ЮНЕСКО, наглядно подтверждающее миром созданных туркменскими мастерицами ковров как памятника искусства.
Глава государства подчеркнул, что организованная выставка ярко продемонстрирует новые трудовые успехи и передовой опыт предприятия национальной текстильной промышленности, а проводимое заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра поможет многостороннему раскрытию достигнутых в ковровой отрасли высоких результатов.