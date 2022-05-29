Сердар Бердымухамедов поздравил народ с Днём туркменского ковра

CentralAsia (TM) - В Ашхабаде организована выставка в торговом комплексе Туркменистан и проходит XXII заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил сограждан и ценителей искусства ковра с ежегодно отмечаемым в конце мая праздником Днём туркменского коврам. По случаю праздника в Туркменистане организована Выставка в торговом комплексе Туркменистан и проходит XXII заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра. Об этом сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».

В поздравительном послании глава государства отметил национальную ценность данного изделия и труд мастериц-ковровщиц.

Искусство ковроткачества Туркменистана внесено в репрезентативный список ЮНЕСКО, наглядно подтверждающее миром созданных туркменскими мастерицами ковров как памятника искусства.

Глава государства подчеркнул, что организованная выставка ярко продемонстрирует новые трудовые успехи и передовой опыт предприятия национальной текстильной промышленности, а проводимое заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра поможет многостороннему раскрытию достигнутых в ковровой отрасли высоких результатов.