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Из-за ливней в Бразилии погибли более 30 человек

CentralAsia (CA) -  В Бразилии 28 мая из-за проливных дождей и оползней скончалось 35 граждан. Об этом сообщает газета The Guardian.

Ливни прошли в двух крупных городах на атлантическом побережье. Большее всего погибших зафиксировано в штатах Пернамбуку и Алагоас.

Обильные дожди спровоцировали оползни. В результате были разрушены кварталы, которые располагаются на холмах. По этой причине тысячи человек пришлось уехать. Таким образом, свои дома в штате Пернамбуку временно покинули 765 человек.

Это четвертое крупное наводнение в стране, которое произошло с января этого года.

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