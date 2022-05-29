Яхты бизнесменов, попавших под санкции Британии, отключали систему идентификации, чтобы скрыть местонахождение - СМИ

CentralAsia (CA) - На яхтах, которые, предположительно, связаны с попавшими под санкции Великобритании российскими бизнесменами, начали отключать устройства, позволяющие отслеживать местонахождение судов, говорится в расследовании The Observer.

Один из членов экипажа яхты, которая, по данным газеты, принадлежит одному из «российских олигархов», сообщил изданию о полученном распоряжении отключить автоматическую идентификационную систему (AIS), предназначенную для идентификации судов, их габаритов, курса и других данных. Систему можно отключать по разным причинам, но, по мнению опрошенных изданием экспертов, владельцы судов не хотят, чтобы они были обнаружены, и стараются таким образом избежать ареста имущества.

The Observer со ссылкой на данные компании VesselsValue передает, что как минимум шесть суперъяхт, связанных с бизнесменами под британскими санкциями, «прятали» свое местонахождение более чем на месяц. В их числе:

Яхта Alfa Nero длиной 82 м и стоимостью $120 млн (по оценке отраслевого портала SuperYachtFan), которую считают связанной с бизнесменом Андреем Гурьевым, бывшим членом совета директоров «ФосАгро». О том, что судно принадлежит предпринимателю, также писал Forbes. В последний раз яхту заметили 3 марта у острова Синт-Мартен в Карибском море.

Яхта Clio длиной 72 м и стоимостью $65 млн, которую связывают с Олегом Дерипаской. После начала российской военной операции судно направилось из Индийского океана по направлению к Турции. В последний раз яхта передавала данные о местонахождении 18 апреля с Черного моря, недалеко от Сочи и Новороссийска; три дня спустя судно пришвартовалось в сочинском порту «Имеретинский», писал «РБК Краснодар».

70-метровая Galactica Super Nova стоимостью $80 млн, связанная с экс-главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. 2 марта судно находилось у побережья Хорватии, с тех пор оно не передавало данных о местонахождении;

140-метровая Ocean Victory, которая, по данным журналистов, принадлежит председателю совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову. Стоимость судна — $300 млн, 1 марта оно было пришвартовано на Мальдивах.

142-метровая Motor Yacht A стоимостью $300 млн, которую связывают с Андреем Мельниченко. Она исчезла из глобальной системы слежения после 10 марта, когда судно находилось на Мальдивах.

Яхта My Sky длиной 52 м и стоимостью $40 млн, предположительно связанная с предпринимателем Игорем Кесаевым. 30 марта она также была пришвартована на Мальдивах, а после не передавала данные о местонахождении.

Дерипаска, Рашников и Мельниченко попали под санкции Великобритании в марте, Гурьев, Алекперов и Кесаев — в апреле. Ограничения предусматривают запрет на въезд в Великобританию и блокировку всех активов в Соединенном Королевстве.

Мельниченко также находится под санкциями Евросоюза. В апреле Reuters сообщал, что связанное с ним судно Motor Yacht A вместе с еще пятью яхтами, имеющими отношение к российским бизнесменам, укрывают Мальдивы. По словам генерального прокурора Мальдив Хуссейна Шамима, властям не так просто конфисковать суда, если владельцы не нарушали местных законов.

Как отмечает Observer, с начала военной операции на Украине и последующих санкций стран Запада было конфисковано по меньшей мере 13 судов общей стоимостью около $2,5 млрд. Одна из последних — яхта Amadea, которую по ордеру США разрешил конфисковать верховный суд Фиджи. Издание The Fiji Times связывало ее с Сулейманом Керимовым, он находится под санкциями Вашингтона с 2018 года.