Папа Франциск принял делегацию буддийских лидеров из Монголии

CentralAsia (MNG) - Папа Римский Франциск принял делегацию буддийских лидеров из Монголии во главе с Хамбо-ламой Дамбажав монастыря Дашчойлин во время их первого официального визита в Ватикан. Их сопровождал апостольский префект Улан-Батора монсеньор Джорджио Маренго. На фоне конфликтов в мире они обращаются к примеру Иисуса и Будды, «первых строителей мира и сторонников ненасилия».

В мире, «опустошенном конфликтами и войнами», как религиозные лидеры, укоренившиеся в наших «доктринах», мы обязаны «пробудить в человечестве волю к отказу от насилия и построению культуры мира», — сказал утром 28 мая Папа Франциск, приветствовал делегацию буддийских лидеров из Монголии в Ватикан во время их первого официального визита. Их сопровождал апостольский префект Улан-Батора монсеньор Джорджио Маренго.

Папа напомнил, что Иисус и Будда были первыми «строителями мира и сторонниками ненасилия». В то время в истории, когда религии злоупотребляют и используют в качестве предлога для оправдания, если не для совершения актов насилия в отношении папы, религиозные лидеры «должны» продвигать другую культуру. Тот, который основан на прощении, на отвращении к насилию, потому что мир — это истинное «стремление» человечества. Вот почему сегодня все мы призваны быть «учениками» «Учителей» ненасилия.

Первый визит высокой делегации монгольского буддизма в Ватикан является знаком «надежды», поскольку это свидетельство земли с замечательной историей сосуществования и межрелигиозного диалога.

«Мир, — заметил понтифик, — сегодня является страстным стремлением человечества. Поэтому посредством диалога на всех уровнях необходимо безотлагательно продвигать культуру мира и ненасилия и работать для этого. отвергать насилие во всех его формах, включая насилие над окружающей средой».

От папы исходит благодарность и поощрение «исследовать новые пути» для развития диалога между буддизмом и христианством, где «победа над собой важнее победы над другими». Визит также является возможностью отметить двойную годовщину: 30-летие апостольской префектуры в стране и установление дипломатических отношений со Святым Престолом с целью расширения сотрудничества для «мирного общества».

В конце своего выступления Папа напомнил о католической общине в Монголии, которая «недавно» образовалась и «незначительна по численности, но значительна» для Церкви, приверженной «продвижению культуры встреч». В стране с «давней традицией» мирного сосуществования между конфессиями понтифик призвал укреплять «нашу дружбу на благо всех».

«Я надеюсь, — заключил Франциск, — что эта древняя история гармонии в разнообразии может продолжаться и сегодня благодаря эффективному осуществлению свободы вероисповедания и продвижению совместных инициатив на общее благо. Ваше присутствие здесь сегодня само по себе является признаком надежды. С этими чувствами я приглашаю вас продолжать ваш братский диалог и добрые отношения с католической церковью в вашей стране во имя мира и согласия».

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