Монголия развивает свою железнодорожную инфраструктуру для диверсификации экономики, соединяя Китай и РФ

CentralAsia (MNG) - Критические маршруты будут завершены к концу 2022 года.

Ожидается, что после бурного и спорного десятилетия политики вокруг потенциальных последствий для безопасности расширения своей грузовой логистики в Китай, Монголия, как ожидается, к концу этого года завершит строительство трех важнейших железнодорожных линий. Эти события окажут огромное влияние на товарные рынки, позволяя Китаю и России искать возможности для торговли внутри страны, особенно в отношении сыпучих товаров, таких как уголь и металлы, что сделает обе страны более энергетически безопасными и менее подверженными давлению со стороны санкций.

Учитывая положение Монголии, не имеющее выхода к морю, экономика страны, естественно, требует стратегических связей и торговых портов со своими соседями. На сегодняшний день Монголия делит 13 торговых портов с Китаем, в основном экспортируя уголь, железную руду и концентрированную медь. На протяжении десятилетий Монголия зависела от старых советских железных дорог и автомагистралей для экспорта, используя грузовики для большей части торговли по объему. В настоящее время Монголия находится далеко от своего экспортного потенциала из-за ограничений базовой инфраструктуры.

Во время визита премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамрай в Пекин в феврале правительства двух стран завершили работу над пунктами пересечения границы между Монголией и Китаем для трех основных железнодорожных проектов — от богатой полезными ископаемыми Южной Гоби Монголии до Китая. Ожидается, что к октябрю будет завершено строительство железной дороги Таван-Толгой — Зуунбаян протяженностью 416,1 км (или 259 миль), способной перевозить дополнительные 15 миллионов тонн грузов. Таван-Толгой — Гашуунсухайт обеспечит 30 миллионов тонн грузов, а линия Зуунбаян — Ханги будет иметь длину 226 километров (или 140 миль) и достигнет китайского порта Мандал. Эта линия уже была запущена в марте с целью экспортировать около 20 миллионов тонн.

С 2009 года Монголия сделала большой скачок в улучшении своей внутренней инфраструктуры. Эти инфраструктурные цели сыграли важную роль в усилиях Монголии по диверсификации своей экономики, основанной на добыче полезных ископаемых. В период с 2016 по 2020 год в стране, дорожная сеть которой ранее была плохой, монгольское правительство смогло построить систему автомобильных дорог, которая соединит все 21 аймаков со столицей Улан-Батор.

Стремясь увеличить экспорт Монголии, в марте кабинет министров Монголии принял резолюцию о начале давно откладывавшегося строительства железных дорог Чойбалсан — Хөөт и Хөөт — Бичигт общей протяженностью 426,6 км (или 265 миль), а также 1255 км. -километровой (или 800-мильной) железной дороги Арцсуурь — Шивээхурэн — Нарийнсухайт. Эти железные дороги обсуждаются с 2013 года. Чтобы ускорить строительство этих железных дорог, система государственных закупок Монголии объявила концессионный тендер на железнодорожный мегапроект Чойбалсан — Хөөт.

Это обеспечит лучшее сообщение с западной частью Монголии, которая богата ресурсами, но менее населена и имеет слабую логистическую взаимосвязь. Министерство горнодобывающей и тяжелой промышленности недавно закрыло сроки подачи заявок как для отечественных, так и для иностранных инвесторов на участие в этом мегапроекте.

Во время Монгольского экономического форума 2022 года Оюун-Эрдэнэ подчеркнул усилия Монголии по увеличению экспорта сырьевых товаров, особенно коксующегося угля и меди. План правительства по частичной приватизации государственных компаний направлен на привлечение прямых иностранных инвестиций в энергетику, приграничные порты и мегапроекты индустриализации с целью инвестиций в размере 150 триллионов тугриков (или $48 млрд). По данным S&P Global Commodity Insights, «Монголия является ключевым поставщиком металлургического угля и медных концентратов в Китай, при этом большая часть торговли осуществляется через грузовики. Монгольские поставщики грузовых автомобилей в 2021 году столкнулись с серьезными проблемами логистики при доставке грузов из наземных портов в Китай из-за введенных пандемией ограничений при пересечении границы».

Железные дороги призваны решить эти логистические проблемы, увеличив экспорт до $14-17 млрд в 2025-2028 годах и до $20 млрд к 2029 году. И это будет означать значительное увеличение бюджетных поступлений Монголии от роялти за добычу полезных ископаемых и корпоративных налогов. По консервативным оценкам, это добавит $800 млн дохода от роялти и сотни миллионов долларов налоговых поступлений, исходя из финансовых показателей зарегистрированных на бирже угледобывающих компаний и преобладающей 6-процентной ставки роялти.

Это представляет собой структурный сдвиг в торговых балансах Монголии и платежеспособности долга. Если это произойдет, возникнет вопрос о том, потребуется ли Монголии суверенный фонд благосостояния для стабилизации своей валюты против всех этих финансовых потоков, которые в противном случае могут привести к раздуванию местных рынков активов или к нерациональному распределению. Управление этим бюджетным бумом будет иметь важное значение, поскольку глобальные цели декарбонизации подразумевают, что спрос на коксующийся уголь начнет падать к середине 2030-х годов, согласно большинству сценариев Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: Foreign Policy

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