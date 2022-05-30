Что ждет рынок криптовалют в 2022 году

CentralAsia (MNG) - Выручка в сегменте цифровых активов в 2022 году достигнет $41 млрд, пишет Statista, передает IDAX.

Ожидается, что к 2026 году годовой темп роста выручки криптовалюты составит 18,59%, или $81 млрд.

К 2026 году в сегменте цифровых активов число пользователей составит 429,78 млн пользователей.

Средний доход на пользователя в сегменте цифровых активов в 2022 году составляет $126,80 долларов США. При этом самый высокий доход достигается в США ($20,4 млрд в 2022 году).

Web3 — новая реальность, которой не избежать

Web3 — это концепция интернета, основанного на блокчейне.

Согласно новой философии, возможность зарабатывать и строить бизнес должна перейти от крупных корпораций и институтов к обычным людям.

Для этого в криптоэкосистеме уже есть все необходимые составляющие:

Таланты: огромное количество амбициозных молодых разработчиков создают новые решения в криптовалютах, часто посвящая этому целые ночи и выходные.

Капитал: в 2021 году увеличился объем венчурного капитала и вложений в криптостартапы.

Своевременность: необходимая инфраструктура была создана во время последнего «медвежьего рынка» (так называют период, когда активы падают в цене на 20% и более). Это облегчило развитие Web3 в социальном и практическом плане.

В 2022 году возможны три сценария:

До конца первого квартала 2022 года мы увидим резкое увеличение объема рынка, за которым последует такое же резкое падение и неглубокий, но болезненный многолетний медвежий рынок.

Объем денежных средств в криптовалюте вырастет до $20 трлн и будет держаться на этом уровне весь год.

Медленно, но верно объем средств в криптовалюте будет двигаться вверх к бесконечности.

Не стоит путать Web3 и Web 3.0. Концепция всемирной паутины Web3 основана на блокчейне, в то время как Web 3.0 — концепция нового поколения интернета, основанного на принципах «семантической паутины». Ее идея заключалась в том, что машины будут анализировать информацию на веб-страницах и синтезировать выводы на ее основе. Но у этой идеи много минусов — например, поисковая система будет сама выбирать, что показывать пользователю; это облегчает цензуру и ставит под угрозу персональные данные. Ожидается, что главным достоинством Web3 будет, напротив, децентрализованное хранение данных и лучшая защита конфиденциальной информации пользователей.

источник: IDAX

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