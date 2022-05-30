Папа Римский заявил, что будет назначен новый кардинал из Монголии

CentralAsia (MNG) - Папа Римский назвал 21 нового кардинала — 2 из Индии, по одному из Монголии, Ганы и других стран.

Папа Римский Франциск заявил в воскресенье, что возведет 21 церковника в ранг кардинала на церемонии в Ватикане этим летом.

Среди церковных деятелей, выбранных понтификом для получения престижной красной шляпы, будут два прелата из Индии и по одному из Монголии, Ганы, Нигерии, Сингапура, Восточного Тимора, Парагвая и Бразилии, в соответствии с решимостью Франциска добиться того, чтобы церковные лидеры отражали глобальное лицо католической церкви.

Фрэнсис зачитал свой выбор в конце своего традиционного воскресного приветствия публике на площади Святого Петра. По крайней мере, 16 новых кардиналов будут моложе 80 лет и, таким образом, будут иметь право голосовать за следующего понтифика на тайном конклаве.

Папа сказал, что проведет консисторию, поскольку церемония возведения церковников в кардиналы известна 27 августа.

Другие новые кардиналы родом из Франции и Сан-Диего, штат Калифорния, а трое являются прелатами, которые в настоящее время занимают высокие посты в Ватикане.

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