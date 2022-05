Валютный кризис в Монголии: сделано в Китае?

Когда в 2020 году ограничения из-за COVID-19 закрыли границы Китайской Народной Республики (КНР), импорт в Монголию резко прекратился, что привело к внутренней инфляции и нехватке товаров. Экспорт также значительно сократился, что еще больше ограничило приток долларов США в страну. Спустя более двух лет Китай продолжает проводить свою политику «ноль-COVID», а российско-украинская война ведет к росту мировых цен на газ и энергию. Невольная жертва решений, принятых в Пекине и Москве, Монголия сталкивается с девальвацией валюты, высокой инфляцией и нехваткой долларов.

Глубокие экономические связи с Китаем

Когда Монголия вступила в 2022 год, экономика уже была в плохом состоянии, поскольку внутренние меры по ограничению распространения COVID-19 в сочетании с продолжающимися строгими мерами по предотвращению эпидемии в Китае нанесли серьезный ущерб. Государственные программы стимулирования увеличили государственный долг страны до 81 процента валового внутреннего продукта (ВВП) в 2021 году (Всемирный банк, апрель).

Экономика Монголии чрезвычайно зависит от экспорта полезных ископаемых, таких как угольные брикеты, медная и железная руда, большая часть которых направляется в Китай (Обсерватория экономической сложности [OЭC], по состоянию на 19 мая). В 2019 году общий объем экспорта Монголии составил 7,62 млрд долларов, из которых $6,6 млрд пришлось на Китай (OЭC, по состоянию на 9 мая). После того, как Китай закрыл свои границы в начале 2020 года, монгольский экспорт в КНР упал до $5,49 млрд (Trade Economics, по состоянию на 9 мая). В результате в 2020 году экономика сократилась на 4,6 процента (Азиатский банк развития, 6 апреля).

В течение первого квартала 2021 г. ограничения, связанные с пандемией, начали ослабевать по обе стороны границы, что в сочетании с ростом частных инвестиций привело к увеличению экспорта сырья (Mongolbank.mn, март 2021 г.). В результате экономический рост Монголии восстановился. Однако жесткая приверженность президента Си Цзиньпина политике «ноль-COVD» препятствовала восстановлению экономики. В 2021 году экономика Монголии выросла всего на 1,4 процента (АБР, 6 апреля). Монголия также сильно зависит от импорта Китая, на долю которого в первом квартале 2021 г. приходилось более 39 процентов ее импорта (агентство новостей Синьхуа, 15 апреля 2021 г.). Сбои в глобальной цепочке поставок, вызванные закрытием границ, привели к росту инфляции до 13,4% по состоянию на декабрь 2021 года (Asia & The Pacific Policy Society, 21 февраля). С начала этого года ситуация ухудшилась. В Монголии отсутствуют отечественные нефтеперерабатывающие заводы, поэтому страна полагается на российский газ и топливо. Согласно последним сообщениям, продолжающаяся война на Украине привела к росту цен на газ в Монголии на 64,2% в годовом исчислении (Macau Business, 16 апреля).

Когда Москва вторгается, Тугрик падает

Помимо замедления экономического роста и повышения цен на газ, российско-украинский конфликт также негативно повлиял на официальную валюту Монголии — тугрик. В то время как тугрик снижался по отношению к доллару США с января, эта тенденция значительно ускорилась после вторжения России в Украину в конце февраля (курсы валют, по состоянию на 9 мая). Владелец Credit Dash LLC сказал: «Вы знаете, какова сейчас цена продажи доллара? Мы продаем примерно по 3350 тугриков. Если бы вы задали мне тот же вопрос несколько месяцев назад, я бы сказал 2850 тугриков. Дела у монгольского тугрика и экономики обстоят не очень хорошо». [1]

Влияние краха тугрика было особенно тяжелым для среднего монгола, поскольку более высокие цены на газ во всем мире привели к увеличению реальных цен на импорт. Между тем, падающий тугрик означает, что монголы вынуждены использовать большее количество своей более слабой валюты для покупки более дорогих товаров.

Кроме того, средний уровень инфляции едва ли говорит обо всем. Солонго, старший менеджер по бизнес-процессам в Ard Securities, сообщила, что цены на некоторые продукты за последний год выросли на целых 70 процентов. «Основной причиной этого будет транспорт. Цены на перевозки выросли в 1,5 раза», — пояснила она. [2]

Столкнувшись с растущими ценами на импорт, компании изо всех сил пытаются конвертировать свои денежные запасы в доллары. Точно так же частные лица, чьи сбережения неуклонно обесцениваются, пытаются купить доллары, но их предложение на исходе. Билгуун, начальник отдела Голомт Банка, сообщил, что люди конвертируют тугрики в доллары. Он объяснил: «Они думают, что, поскольку тугрик обесценивается, конвертируя его в другую валюту, они могут предотвратить обесценивание своих денег. Бегство от тугрика заставляет банки ограничивать количество доступной иностранной валюты». [3] Галсанбат Нарантогтох, менеджер небанковского финансового учреждения «Уран Уургач», подтвердил эту тенденцию, заявив: «Спрос на доллары США увеличился, но также наблюдается отсутствие предложения со стороны банков». [4]

Бат-Оргил, работающий на бирже Цагаан Сумийн Гол, так сказал о тугрике: «В последнее время он сильно падает. Банки установили дневной лимит для доллара. Вот почему он растет. Мы продаем доллары даже по более высокой цене, чем банки». [5]

Высокий спрос на лимитированные доллары США

Тремя основными рынками сбыта иностранной валюты в Монголии являются коммерческие банки, пункты обмена валюты и Facebook. Когда курс доллара становится особенно высоким, частные лица продают ограниченное количество долларов, по несколько тысяч за раз, через группу Facebook под названием ВАЛЮТ АРИЛЖАА ТОХИРОЛЦОО («Переговоры о торговле валютой»). Ставки на трех рынках могут отличаться на сотни тугриков (news.mn, 14 апреля). В определенный день, когда официальный курс покупки Банка Монголии (БM) составлял 3250, а продажи — 3551, трейдеры в Facebook предлагали купить доллары за 3150 и продать за 3160. В то же время коммерческий банк покупал по 3470 и продавал по 3530. Менялы покупали от 3420 до 3460 и продавали от 3510 до 3550. Теоретически можно было бы получать прибыль, покупая на Facebook и продавая в банке.

БM выступил с несколькими заявлениями, конвертация долларов не была ограничена (news.mn, 14 апреля; news.cn, 12 апреля). Однако как коммерческим банкам, так и валютному рынку Найман Шарга было разрешено вводить любые ограничения, которые они считали необходимыми (news.mn, 14 апреля). Суточный лимит снизился с 50 миллионов монгольских тугриков (около 16 550 долларов США) в марте до 300 000 тугриков (около 99 долларов США) в апреле (news.cn, 12 апреля).

Шарав Баттөр, менеджер валютной биржи Номин-Цэнгэл, пожаловался, что: «Инфляция в Монголии растет… Цены на газ находятся на рекордно высоком уровне… В последние несколько месяцев изменения были очень заметными до такой степени, что они [ люди] начинают бунтовать против правительства». [6]

Протесты в Улан-Баторе

В апреле монголы собрались на площади Сухбатар в центре Улан-Батора и начали демонстрацию перед зданием парламента (News.mn, 8 апреля). Граждане, возглавляемые молодежью, протестовали против состояния экономики, особенно против стремительного роста инфляции. Протестующие также призвали к большей прозрачности и сокращению коррупции в правительстве.

Многие монголы обвиняют Китай в нынешней неблагоприятной ситуации. Батаа, владелец небанковского финансового учреждения Арвижих Гуур, заявил: «В том, что в Монголии не хватает товаров, виноват Китай. Цены выросли слишком сильно. У нас должно быть больше беспорядков на площади». [7]

Время от времени монголы протестуют против того, что они считают чрезмерно примирительной позицией своего правительства по отношению к Пекину (агентство новостей Рейтер, 15 сентября 2020 г.). Однако из-за почти полной экономической зависимости Монголии от КНР правительство в Улан-Баторе обычно воздерживается от открытой критики Пекина и иногда затыкает рот откровенным китайским ястребам (France24, 22 февраля). Несмотря на геополитическую опасность укуса кормящей руки, монгольские граждане не стесняются обвинять Китай в бедах своей нации. По словам Шарава Баттөр, нарушение цепочек поставок из Китая является основной причиной дефицита и роста цен. [8] Оюутцэцэн, финансовый директор Ard Financial Group, также обвинила Китай в нарушении цепочки поставок, заявив, что это привело к увеличению стоимости услуг и продуктов. «Это также имеет эмоциональный эффект, который еще больше повышает инфляцию», — сказала она. [9]

Вывод

Многие монголы считают текущие экономические перспективы довольно мрачными. На вопрос, как монголы могут защитить свои деньги, совладелец валютной биржи «Ноён төгрөг хииморь» С. Гантулга порекомендовал гражданам забрать свои деньги из банков, потому что «никто не может гарантировать, что завтра утром в эти нестабильные времена». [10]

У владельца Credit Dash LLC был такой же негативный прогноз. Он заявил: «Надеюсь, в стране все будет хорошо, но на данный момент будущее кажется очень нестабильным». Это мнение поддержал Н. Батбаяр, валютный трейдер, который сказал: «Эта тенденция не прекратится в ближайшие два-три года».

автор: Антонио Грасеффо, доктор философии. China-MBA — американский экономист и профессор университета, работающий экономическим аналитиком по Китаю. Он провел 20 лет в Азии, в том числе 7 лет в Китае и 3 года в Монголии, опубликовав более 10 книг, в том числе три о китайской экономике. Он также опубликовал множество статей и статей об экономике Китая, а также об экономике Монголии.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Jamestown Foundation — американская неправительственная исследовательская организация, основанная в 1984 году

Заметки:

