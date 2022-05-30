Всемирный банк одобрил финансирование транспорта и логистики Монголии в размере $110 млн

CentralAsia (MNG) - Всемирный банк утвердил пакет финансирования в размере 110 миллионов долларов для правительства Монголии для улучшения транспортной связи и логистики страны.

27 мая Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил льготный кредит в размере $100 млн для Проекта улучшения автомобильного транспорта и логистики Монголии и кредит в размере $10 млн от Международной ассоциации развития. Проект направлен на снижение логистических затрат на монгольскую мясопереработку за счет улучшения физической транспортной связи.

«Проект соответствует правительственной «Политике возрождения» по созданию стратегически важной дорожно-транспортной инфраструктуры и улучшению логистики в ключевых секторах экономики. Мы рассчитываем на сотрудничество со Всемирным банком и надеемся на успешный проект», — сказал Л.Халтар, министр дорожного и транспортного развития Монголии.

«Помимо поддержки экономических реформ, инвестиции в улучшение логистики и улучшение дорожного сообщения помогут заложить основу для устойчивого экономического роста. Важно инвестировать в инфраструктуру, чтобы создать рабочие места в Монголии и сделать ее более устойчивой к последствиям изменения климата», — подчеркнул Андрей Михнев, Постоянный представитель Всемирного банка в Монголии.

В целях улучшения физической связанности монгольской мясоперерабатывающей промышленности и повышения эффективности логистики в рамках проекта будут внедрены современные методы управления строительством дорог, реабилитирован 51 км дорог, связанных с пастбищными поселениями, и отремонтировано в общей сложности 311 км дорог на всей территории страны. И улучшить логистические услуги и создать платформу сети логистики и снабжения за счет создания регионального образцового логистического центра на основе государственно-частного партнерства.

Проект улучшения автомобильного транспорта и логистики будет сосредоточен на «Отчете Всемирного банка в Монголии: отчет InfraSAP, партнерство с Монголией на 2021–2025 годы». Проект поддержит видение правительства Монголии по открытию секторов, создающих богатство, и диверсификации экономики за счет инвестиций в критически важную инфраструктуру, улучшения логистических услуг и реформирования национальной системы регулирования логистики.

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