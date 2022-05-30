Монгольские пятна, — Health Day

CentralAsia (MNG) - Монгольские пятна, более правильно называемые грифельно-серыми невусами, являются очень распространенными родимыми пятнами. Они плоские и голубовато-серые, почти похожие на синяки. Вы можете быть обеспокоены, если такая отметина появится у вашего ребенка, но часто причин для беспокойства мало. Монгольские пятна не болят и не усугубляются по мере взросления ребенка. На самом деле, они часто исчезают со временем, — пишет Health Day.

А сами монголы считают, что монгольские пятна — печать небеса (Тэнгэрийн тамга).

Кроме того, хорошо заранее сообщить своему врачу и педиатру о пятнах, потому что их иногда принимают за синяки, которые могут быть ошибочно приняты за жестокое обращение с ребенком. К тому времени, когда ваш ребенок пойдет в начальную школу, есть большая вероятность, что вы вообще не сможете увидеть отметку. И поскольку отметины чаще всего появляются в труднодоступных местах — обычно на нижней части спины, но также, возможно, на ягодицах, руках и ногах — они вряд ли повлияют на внешний вид ребенка или его самооценку. . Возможно, вам придется объяснить их некоторым врачам или клиницистам, особенно если они с ними не знакомы, — продолжает Health Day.

Никто не знает, что вызывает монгольские пятна. С ними может родиться любой ребенок, но чаще всего они встречаются у детей азиатского, индейского происхождения кроме самых монголов.

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