Монгольский богатырь стал чемпионом мира и снова установил новый мировой рекорд

CentralAsia (MNG) - Чемпионат мира по пауэрлифтингу IPF в Алматы, Казахстан, завершился 21-29 мая. В нем приняли участие монгольский пара-пауэрлифтер и бронзовый призер Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро Э.Содномпилжээ.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 48 стран, а из нашей страны под руководством заслуженного тренера Д.Баттулга соревновались 19 спортсменов.

Монгольский спортсмен Э.Содномпилжээ установил новый рекорд мира в жиме штанги лежа на пара-чемпионате мира от IPF.

Э.Содномпэлжээ уверенно победил в весовой категории до 120 килограммов, подняв вес в 260 килограммов по жиму штанги лежа. Это его шестая медаль чемпионата мира, в которой он выиграл три золота и три серебра.

Напомним, в 2018 году в финляндском городе Вантаа прошел ЧМ по пауэрлифтингу IPF World Classic Bench Press Championships 2018. Там он установил новые рекорды мира в жиме штанги лежа на пара-чемпионате мира от IPF. Содномпэлжээ уверенно победил в весовой категории до 105 килограммов, подняв вес в 242.5 килограммов по жиму штанги лежа. Также он установил 2 новых мировых рекордов на этом чемпионате. Сначала поднял 237.5 кг и это стал его первым новым мировым рекордом. Потом 242.5 кг и это второй новый рекорд мира в весовой категории до 105 килограммов.

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