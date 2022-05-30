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В Улан-Баторском марафоне приняли участие более 20 тысяч человек

CentralAsia (MNG) -  В минувшую субботу в столице Монголии прошел традиционный марафон «Улан-Баторский марафон 2022».

Церемония открытия и старт марафона прошли на центральной площади столицы. Свои заявки на участие в мрафоне подали более 20 тысяч граждан. По традиции марафон прошел в трёх возрастных категориях. Кроме самих жителей столицы в марафоне этого года приняли также участие 150 спортсмены и любители из 26 стран мира.

Марафон транслировался в прямом эфире сразу по нескольким телеканалам.

В мужской категории на дистанции 42 195 м победил бегун из Кении Серой Андерсон Сайтоти (№ 00009), а в женской категории первое место заняла Мөнхзаяа Баярцогт (№ 00002) из Монголии.

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