Монгольская частная авиакомпания возобновляет рейсы Улан-Батор — Улан-Удэ

CentralAsia (MNG) - Монгольская частная авиакомпания Хунну Эйр объявила о возобновлении авиарейсов по маршруту Улан-Батор — Улан-Удэ — Улан-Батор.

Уважаемые пассажиры!

Мы рады сообщить, что рейс УЛАН-БАТОР - УЛАН-УДЭ авиакомпании Хунну Эйр возобновляется с 31-го мая для всех желающих путешествовать быстро и надёжно, — сообщает монгольская частная авиакомпания Хунну Эйр.

Расписание рейсов: ВТОРНИК, СУББОТА.

САМЫЙ ДЕШЁВЫЙ БИЛЕТ в обе стороны можно будет приобрести за 460,000₮ или 147 долларов.

Заказ и бронирование билетов:

- hunnuair.com

- ctrip.com

- kayak.com

- expedia.com

- orbitz.com

- cheaptickets.com

- cheapoair.com

- aviasales.ru

- onetravel.com и других сайтах.

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