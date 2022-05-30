Монгольская частная авиакомпания возобновляет рейсы Улан-Батор — Улан-Удэ
CentralAsia (MNG) - Монгольская частная авиакомпания Хунну Эйр объявила о возобновлении авиарейсов по маршруту Улан-Батор — Улан-Удэ — Улан-Батор.
Уважаемые пассажиры!
Мы рады сообщить, что рейс УЛАН-БАТОР - УЛАН-УДЭ авиакомпании Хунну Эйр возобновляется с 31-го мая для всех желающих путешествовать быстро и надёжно, — сообщает монгольская частная авиакомпания Хунну Эйр.
Расписание рейсов: ВТОРНИК, СУББОТА.
САМЫЙ ДЕШЁВЫЙ БИЛЕТ в обе стороны можно будет приобрести за 460,000₮ или 147 долларов.
Заказ и бронирование билетов:
- hunnuair.com
- ctrip.com
- kayak.com
- expedia.com
- orbitz.com
- cheaptickets.com
- cheapoair.com
- aviasales.ru
- onetravel.com и других сайтах.
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