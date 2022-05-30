Ulaanbaatar MMC Energy делает заявление о захватывающем дне 1 FIBA 3x3 Manila Masters

CentralAsia (MNG) - Мировой тур FIBA 3x3 вернулся на Филиппины впервые за семь лет и наверстал упущенное время с Ulaanbaatar MMC Energy (MGL), заявившим о себе на Manila Masters с беспроигрышным днем ​​1.

Обновленный Ulaanbaatar MMC Energy вышел на свой первый Masters в сезоне в хорошей форме после выхода в финал Ulaanbaatar Super Quest и Challenger.

Их импульс продолжился после прохождения первого дня с убедительными победами над хозяином Manila Chooks (Филиппины) и соотечественником Zaisan MMC Energy (Монголия).

Сначала они заставили замолчать местную толпу шквальной стрельбой, прежде чем мастера преподали урок своим монгольским ученикам. Но хорошо обученный Ulaanbaatar MMC Energy не будет удовлетворен, поскольку они ожидают большой приз.

Новобранец Ulaanbaatar MMC Energy Стив Сэр доказал, что у него все еще есть меткость стрелка, которая стала еще более впечатляющей после того, как он боролся с желудочно-кишечным заболеванием в течение последних нескольких дней, и он забил 7 двоек и набрал 16 очков во второй день.

Выкрикивая инструкции на боковой линии, игрок-тренер не утратил своей страсти, вдохновляя монголов на новые достижения.

Стив Сэр

Монголы хотели оказать влияние в Маниле, и Sansar MMC Energy (Монголия) сделал именно это, выиграв 21-13 Antwerp (Бельгия).

Ананд Ариунболд вызвал волну жары в Маниле благодаря невероятной стрельбе, в том числе тройке из двух. Впечатляет, что Sansar MMC Energy отключил обычно свободно плавающих бельгийцев, которые стали холодными, как лед, особенно Тибо Вервоорт, также известный как «Must See TV», у которого была вытащена вилка, и он набрал только 1 из 10 из 2.

ДЕНЬ 2

Четвертьфинал:

Ub (Сербия) v Warsaw Lotto (Польша)

Ulaanbaatar MMC Energy (Mонголия) v Melbourne (Aвстралия)

Sansar MMC Energy (Mонголия) v Manila Chooks (Филиппины)

Liman (Сербия) v Cebu Chooks (Филиппины)

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