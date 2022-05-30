Япония начнет выдавать визы монгольским туристам с 10 июня

CentralAsia (MNG) - Правительство Японии приняло решение выдавать туристические визы группе туристов, следующих через туристическую компанию с 10 июня 2022 года.

В первую очередь туристические визы будут выдаваться группе туристов из 98 стран, включая Монголию, США и Республику Корея, а иностранным туристам визы по частным каналам выдаваться не будут.

По данным Министерства иностранных дел, с 1 июня 2022 года страна приняла решение увеличить количество разрешенных иностранцев в день с 10 000 до 20 000 человек.

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