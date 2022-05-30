Министр Збигнев Рау посетит Монголию, Казахстан и Узбекистан в качестве действующего председателя ОБСЕ

CentralAsia (MNG) - С 31 мая по 6 июня министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Монголию, Казахстан и Узбекистан с еще одним официальным визитом в качестве Действующего председателя ОБСЕ.
Визит в Центральную Азию укрепит связи этих стран с ОБСЕ и подчеркнет их приверженность целям и деятельности Организации, а также выразит поддержку проводимым в этих странах реформам.
В Монголии действующий председатель ОБСЕ министр Збигнев Рау проведет переговоры с президентом Хурэлсух Ухнаа, премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай и министром иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.
В Казахстане Рау встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым, председателями двух палат парламента — Мауленом Ашимбаевым и Ерланом Кошановым — и заместителем министра иностранных дел Аканом Рахметуллиным, курирующим МИД Казахстана. Предусматривается также встреча с представителями гражданского общества.
В Узбекистане запланированы встречи с президентом Шавкатом Мирзиёевым, первым заместителем министра иностранных дел Владимиром Норовым и председателями двух палат парламента Танзилой Нарбаевой и Нурдинжаном Исмаиловым.