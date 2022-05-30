экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Представители монгольских банков ознакомились с банковско-финансовым сектором Узбекистана

CentralAsia (MNG) -  Министерства финансов Узбекистана состоялась встреча представителей Министерства, Агентства по развитию страхового рынка и Бюджетно-налогового института с Ассоциацией Монгольских банкиров, отраслевой ассоциации, объединяющей все монгольские банки и другие связанные финансовые учреждения, которые занимаются банковской и финансовой деятельностью в Монголии.

Целью визита было ознакомление с банковским и финансовым сектором Узбекистана, поиск инвестиционных возможностей и налаживания сотрудничества между финансовыми секторами двух стран.

Директор Агентства по развитию страхового рынка Камолиддин Талипов в ходе встречи представил презентацию о состоянии страхового рынка РУ. Начальник Отдела бюджетной политики и формирования консолидированного бюджета департамента государственного бюджета Министерства финансов Шохрух Ишонкулов выступил с докладом о Бюджетно-фискальной политике.

В свою очередь представители Монголии задали интересующиеся им вопросы и по итогам встречи изъявили желание о налаживании плодотворного сотрудничество между двумя странами в отрасли финансового и страхового сектора.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Япония начнет выдавать визы монгольским туристам с 10 июня
  • Россия и Сербия договорились о поставках российского газа
  • В Узбекистане полностью отменили выплаты пешеходам денег за ходьбу


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com