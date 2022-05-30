Представители монгольских банков ознакомились с банковско-финансовым сектором Узбекистана

CentralAsia (MNG) - Министерства финансов Узбекистана состоялась встреча представителей Министерства, Агентства по развитию страхового рынка и Бюджетно-налогового института с Ассоциацией Монгольских банкиров, отраслевой ассоциации, объединяющей все монгольские банки и другие связанные финансовые учреждения, которые занимаются банковской и финансовой деятельностью в Монголии.

Целью визита было ознакомление с банковским и финансовым сектором Узбекистана, поиск инвестиционных возможностей и налаживания сотрудничества между финансовыми секторами двух стран.

Директор Агентства по развитию страхового рынка Камолиддин Талипов в ходе встречи представил презентацию о состоянии страхового рынка РУ. Начальник Отдела бюджетной политики и формирования консолидированного бюджета департамента государственного бюджета Министерства финансов Шохрух Ишонкулов выступил с докладом о Бюджетно-фискальной политике.

В свою очередь представители Монголии задали интересующиеся им вопросы и по итогам встречи изъявили желание о налаживании плодотворного сотрудничество между двумя странами в отрасли финансового и страхового сектора.

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