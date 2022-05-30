В Узбекистане полностью отменили выплаты пешеходам денег за ходьбу

CentralAsia (UZ) - В Узбекистана приостановили проект по финансовому поощрению граждан за пешую ходьбу, стартовавший в июне прошлого года.

Соответствующее решение президента страны оформлено указом "О внесении изменений и дополнений в некоторые акты президента Республики Узбекистан".

Документом признается утратившим силу соответствующий пункт указа, принятого в 2020 году и предусматривающего создании платформы "Здоровый образ жизни" для пропаганды ежедневной ходьбы и бега среди населения.

Платформа здорового образа жизни 1hls.uz была запущена в июне 2021 года. Граждане могли получить по три тысячи сумов ($0,3) за пройденные 10 тысяч шагов в день.

По состоянию на конец прошлого года, узбекистанцам выплатили почти 43,46 миллиарда сумов ($3,9 млн.). Финансировалась платформа за счет сбора с продавцов алкоголя и табака.

Однако уже с 1 января 2022-го расходы на пешие прогулки граждан было решено возложить на госбюджет.