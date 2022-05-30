экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане полностью отменили выплаты пешеходам денег за ходьбу

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистана приостановили проект по финансовому поощрению граждан за пешую ходьбу, стартовавший в июне прошлого года.

Соответствующее решение президента страны оформлено указом "О внесении изменений и дополнений в некоторые акты президента Республики Узбекистан".

Документом признается утратившим силу соответствующий пункт указа, принятого в 2020 году и предусматривающего создании платформы "Здоровый образ жизни" для пропаганды ежедневной ходьбы и бега среди населения.

Платформа здорового образа жизни 1hls.uz была запущена в июне 2021 года. Граждане могли получить по три тысячи сумов ($0,3) за пройденные 10 тысяч шагов в день.

По состоянию на конец прошлого года, узбекистанцам выплатили почти 43,46 миллиарда сумов ($3,9 млн.). Финансировалась платформа за счет сбора с продавцов алкоголя и табака.

Однако уже с 1 января 2022-го расходы на пешие прогулки граждан было решено возложить на госбюджет.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Представители монгольских банков ознакомились с банковско-финансовым сектором Узбекистана
  • За сутки в Монголии выявлено 55 новых случаев заражения COVID-19
  • Папа Франциск принял делегацию буддийских лидеров из Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com