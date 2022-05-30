Узбекистан увеличил импорт муки на 22 тысячи тонн

CentralAsia (UZ) - В январе-апреле 2022 года Узбекистан импортировал 124,8 тыс. тонн пшеничной муки на сумму 38,5 млн долларов США. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

Импорт пшеничной муки увеличился на 22 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-апреле 2022 года крупнейшими импортерами пшеничной муки в Узбекистан стали:

Казахстан - 122,8 тыс. тонн

Россия - 1,9 тыс. тонн

США - 50 тонн

Италия - 27 тонн

Индия - 2 тонны

Франция - 1,8 тонны

В апреле-июле Узбекистан планировал импортировать из Казахстана 100 тысяч тонн пшеницы третьего сорта (часть в виде муки) по приемлемым ценам. В зависимости от ситуации на внутреннем и внешнем рынках планируется закупить еще 500 тысяч тонн пшеницы.

15 апреля Казахстан ввел ограничения на экспорт пшеницы и муки. «Эта мера необходима для предотвращения дефицита на внутреннем рынке и напряженности на мукомольных предприятиях», — сказал первый заместитель министра сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

На совещании 11 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил о реформах в области производства зерна, в том числе о либерализации цен на пшеницу. По его словам, с 1 июня купля-продажа зерна перейдет на рыночные цены.

После встречи Минфин заявил, что не ожидает существенных изменений цен на муку и хлеб после либерализации цен на пшеницу. По словам директора департамента Минфина Тулкина Мирзаева, сегодня 70-80% рынка пшеницы и муки формируется по рыночным ценам. Кроме того, государство разрабатывает меры поддержки социально уязвимых групп.