Лавров опроверг информацию об ухудшившемся здоровье Путина

Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - Информация об ухудшении состояния здоровья президента России Владимира Путина не соответствует действительности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат сообщил, что вменяемые люди могут убедиться, что глава государства абсолютно здоров, говорится на сайте МИД РФ.

«Президент Владимир Владимирович Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит»,— рассказал дипломат в интервью французскому телеканалу TF1, отвечая на вопрос корреспондента, болен ли президент России и злится ли из-за того, что его первоначальный план по «спецоперации» на Украине якобы не был выполнен.

Лавров также заявил, что «военная операция» идет по плану. По словам дипломата, сроки «операции» обусловлены приказом избегать ударов по гражданским объектам.