Зеленский впервые с начала военных действий выехал за пределы Киевской области. Фото

- Азия и мир, политика
- 10:30, 30 мая 2022
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая посетил войска в Харьковской области, сообщила администрация президента. Это первое официальное появление Зеленского за пределами Киевской области с начала российских военных действий с 24 февраля.
По информации офиса Зеленского, в ходе поездки президент посетил передовые позиции украинских военных, вручил государственные награды, а также провел совещание с местными чиновниками, включая мэра Харькова Игоря Терехова, начальника региональной военной администрации Олега Синегубова, членов армейского командования и руководства правоохранительных органов.
«Хочу поблагодарить каждого из вас за службу. Вы рискуете своей жизнью ради всех нас и нашего государства. Спасибо вам за защиту независимости Украины. Берегите себя», — цитирует Зеленского его пресс-служба.
Президент Украины сообщил также, что в Харькове и области в результате боевых действий разрушены более 2,2 тыс. домов. «Все восстановим, отстроим, наполним жизнью», — пообещал он.
СМИ писали, что Зеленский с начала российских военных действий укрывается в бункере в центре Киева. Журналист CNN Мэттью Чэнс брал интервью у президента Украины в бункере. Президент Украины беседовал с AP внутри комплекса президентской администрации в Киеве. В столице же он принимал зарубежных гостей.