Около 900 монгольских военнослужащих ежегодно проходят службу в миротворческих операциях ООН. Фото

CentralAsia (MNG) - По случаю 20-летия участия монгольских военных в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций 29 мая на главной площади столицы состоялся торжественный парад. Монголия начала отмечать Международный день миротворцев ООН с 2005 года в соответствии с постановлением правительства № 140. В его рамках 27 мая в ЦДК также было организовано мероприятие по популяризации женщин-миротворцев.

Со вступительным словом выступил президент Монголии, Главнокомандующий Вооружёнными Силами Монголии У.Хурэлсух. Подчеркнув, что ежегодно в миротворческих операциях ООН участвует около 900 военнослужащих, что является большим вкладом с учетом населения, он выразил искреннюю благодарность монгольским миротворцам от имени народа страны.

Участие Монголии в миротворческих операциях имеет важное значение для расширения отношений и сотрудничества со странами и международными организациями, обеспечения безопасности страны политико-дипломатическими методами, ускорения государственной политики военной реформы, приведения военных учений и подготовки в соответствие с международными стандартами.

Монголия впервые присоединилась к миротворческим операциям ООН в 2002 году, когда в Демократическую Республику Конго были направлены два военных наблюдателя для участия в Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре.

С момента размещения своих первых войск Монголия установила дипломатические отношения с 52 странами и еще больше укрепила сотрудничество со своими двумя вечными соседями, Россией и Китаем, а также со странами «третьего соседа», такими как США, Германия, Южная Корея, Индия, Турция, Франция, Канада, Япония и Катар в оборонном секторе.

Около 19 000 монгольских офицеров и военнослужащих служили в миссиях ООН по всему миру.

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