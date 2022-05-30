В Узбекистане за сутки выявлены 15 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 11:54, 30 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - На 30 мая в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 239025. В течение прошедших суток зафиксированы 15 (накануне – 17) новых случаев, сообщает Минздрав.
Заболевшие зарегистрированы в столице (10), Ташкентской (3) и Самаркандской (2) областях.
За день выздоровели 13 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237 195).
На лечении находятся 130 больных COVID-19.
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