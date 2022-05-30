В Испании впервые полностью расшифровали геном вируса оспы обезьян

CentralAsia (CA) - Исследователи из Института здоровья Карлоса III (ISCIII) в Испании первыми в мире полностью расшифровали геном вируса оспы обезьян, полученный в результате геномного анализа образцов, взятых у 23 пациентов. Проведенная ими масштабная работа по секвенированию позволила подтвердить, что причиной нынешней вспышки оспы обезьян стала западноафриканская разновидность вируса. Об этом сообщается на сайте института.

«Исследователи получили первый черновой вариант 100% последовательности генома вируса, вызывающего оспу обезьян», - говорится в релизе.

В ближайшее время испанские ученые планируют продолжить работу — провести филогенетические исследования, которые позволят собрать дополнительную информацию о происхождении и циркуляции обезьяньей оспы. По их словам, секвенированные образцы подтверждают, что распространяющаяся в Испании инфекция — та же самая, которой за последнее время заразились люди в других странах. В частности, от генома из образцов, взятых у пациентов в Германии, испанский вариант отличается менее чем пятью генетическими последовательностями (SNP).

Кроме того, исследование специалистов ISCIII показало, что нынешняя вспышка вызвана западноафриканской разновидностью вируса оспы обезьян — наименее вирулентного среди всех известных вирусов оспы и наименее опасного с точки зрения летальности. По мере накопления информации о вспышке обезьяньей оспы ученые смогут проследить последовательность событий, которые привели к заражению людей, и установить источник заражения.

Оспа обезьян — редкая вирусная зоонозная инфекция, вызываемая вирусом оспы обезьян. Первые случаи заболевания среди обезьян были выявлены в 1950-х годах в Африке, а у людей — в Демократической Республике Конго в 1970 году. За последнее десятилетие вспышки обезьяньей оспы периодически возникали среди населения некоторых стран Центральной и Западной Африки.

С 1970 года в 11 африканских странах было зафиксировано в общей сложности несколько тысяч случаев заражения людей обезьяньей оспой, а с 2017 года заметный рост распространения этой инфекции отмечается в Нигерии (отдельные вспышки там охватывали по несколько сотен человек). С 2003 года завозные случаи начали появляться в США, Великобритании, Израиле, Сингапуре и других странах. С 2018 года спорадические случаи обезьяньей оспы, завезенной из Нигерии, почти ежегодно регистрировались в Соединенном Королевстве, Сингапуре и Израиле.

Существуют две разновидности вируса оспы обезьян — центральноафриканская и западноафриканская. Последняя наименее вирулентна — и именно она выявлена у всех заболевших за последнее время за пределами Африки.

Болезнь в основном поражает приматов, но может распространяться и среди грызунов (например, белок и луговых собачек), которые становятся биологическими резервуарами для переноски и размножения вируса.

Люди могут заразиться от инфицированных животных при тесном контакте, от укусов, в результате употребления в пищу плохо обработанного мяса больных животных, а также при попадании в организм содержащих вирус биологических жидкостей, в том числе выдыхаемых зараженным в виде аэрозоля.

Передача обезьяньей оспы от человека к человеку не является типичным путем ее распространения, однако ученые уже доказали, что такой путь заражения существует — при тесном контакте с больным или материалом, зараженным вирусом. Передача воздушно-капельным путем требует длительного тесного контакта лицом к лицу, при котором вирус проникает в организм здорового человека через поврежденные участки кожи, слизистые оболочки дыхательных путей и ротовой полости.

Инкубационный период длится обычно от 6 до 16 дней, однако в ряде случаев в зависимости от пути передачи и состояния иммунитета варьируется от 5 до 21 дня. Болезнь проявляется характерной сыпью, которая возникает после первых симптомов — лихорадки, головных и мышечных болей, повышенной утомляемости и воспаления лимфатических узлов в паху и на шее.

Сыпь обычно появляется на третий день после повышения температуры и последовательно проходит несколько стадий — пятна, папулы, везикулы и пустулы, которые затем лопаются и превращаются в струпья. Пока последние не исчезнут, человек считается заразным. У многих больных высыпания немногочисленны, но в некоторых случаях образуются сотни очагов поражения.

Большинство пациентов полностью выздоравливают за две-четыре недели. У людей с ослабленным иммунитетом и сопутствующими хроническими заболеваниями течение болезни более тяжелое и возможны осложнения. Именно среди них, как правило, возможны смертельные случаи.